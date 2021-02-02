الزمالك يسعى للانفراد بالصدارة أمام صحوة المحلة اليوم بالدوري الممتاز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على فريق غزل المحلة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بإستاد المحلة، في إطار الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز .

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري الممتاز، وتوسيع الفارق مع منافسه الأهلي والذي يغيب عن الجولتين القادمتين.

ويغيب الأهلي لمشاركته في مونديال الأندية، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين، وبفارق نقطتين عن الاهلي صاحب المركز الثاني.

وفي حال تحقيق الزمالك الفوز اليوم على المحلة سيزيد الفارق إلى خمس نقاط.

واختار البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك 21 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، ياسين مرعي، حازم إمام، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، اشرف بنشرقي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، سيف فاروق جعفر.

ويغيب عن القائمة كل من حمزة المثلوثي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، وشهدت القائمة تواجد ثنائي شاب في خط الهجوم.

وشهدت القائمة غياب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم الزمالك الثلاثي أيمن حفني، مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.

ويدير اللقاء الحكم محمد الحنفي ويعاونه كل من كل هاني عبد الفتاح وعدي عيد واحمد ابراهيم حكما رابعا ،ويتولي محمد عباس قابيل التحكيم بالفيديو ويعاونه سعيد حمزة.