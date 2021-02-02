تفاصيل أحدث خدمات كاش باك مصرفية..خدمات

أطلق بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، حملة جديدة للكاش باك Cash Back لحاملي البطاقات الائتمانية وذلك استكمالًا لسلسلة حملات كاش باك Cash Back التي يطلقها البنك على مدار العام، حيث يمكنك الاستمتاع بـ8% كاش باك عند استخدام البطاقات الائتمانية بأنواعها (الكلاسيكية والتيتانيوم والبلاتينية) عند شراء وقود سيارتك خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2021 وبدون حد أقصى. يضاف مبلغ الكاش باك بكشف حساب شهر مارس 2021 والذي سوف يتم إصداره في شهر أبريل 2021.

هذا، وتوفر بطاقات saib الائتمانية العديد من المزايا والعروض الحصرية للعملاء والتي تتضمن برنامج saib rewards بالتعاون مع شركة ماستر كارد، حيث يتم منح نقاط مكافآت مع برنامج saib rewards على جميع المعاملات.