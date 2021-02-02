المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يلتقي رئيس هيئة قناة السويس

يلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كما يستقبل أيضًا سفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل علي مدار الأيام الماضية عدد من الشخصيات منهم نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العام للاستعلامات، ضياء رشوان، وسفراء أوكرانيا وبنجلاديش.
واستقبل أيضًا رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سفير أوكرانيا بالقاهرة الذي عبر عن أمله فى أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.
وكذلك سفير بنجلاديش الذي عبر عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق، وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من ١٢٠ سنة.
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