أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-2-2021.. تراجع جديد في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-2-2021 في مصر تراجعت مع بداية التعاملات الصباحية لتقارب ذات الأسعار التى كانت عليها صباح أمس الإثنين في بداية التعاملات الصباحية قبل أن ترتفع الأسعار في المساء بسبب ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية وذلك للذهب من كل الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 23 أو عيار 21 بالإضافة إلى الجنيه الذهب.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، حيث يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين بمطالعة الأسعار لحظة بلحظة لمعرفة كل ما هو جديد في سوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلي 929 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بدلاً من 932 مساء الإثنين بفارق جنيه واحد عن سعر جرام الذهب في صباح أمس الإثنين وهو مبلغ 928 جنيهًا.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 813 جنيهًا صباح اليوم، بدلًا من 816 في ختام تعاملات اليوم الإثنين وبفارق جنيه واحد عن السعر صباح الإثنين وهو 812 جنيهًا.