سعر الحديد اليوم الثلاثاء 2-2-2021

انخفضت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير بشكل طفيف، وتباينت نسبة الانخفاض بين شركة وأخرى، بينما شهدت أسعار باقي مواد البناء من حديد وجبس، حالة من الاستقرار بعد موجة من الارتفاع والانخفاض في الأسعار خاصة الحديد نظر لارتباطه بسعر مادة خام البيليت عالميًا.



دوت الخليج ترصد أسعار مواد البناء اليوم اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021



أسعار الحديد اليوم اليوم الثلاثاء 2 فبراير

وصل سعر طن حديد العتال إلى 13 ألفا و450 جنيها، كما بلغ سعر طن حديد عز و الدخيلة 13 ألفا و700 جنيه، فيما سجل طن حديد سرحان 13 ألفا و300 جنيه، وسعر طن حديد المعادي وصل إلى 13 ألفا و300 جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشري 13 ألفا و300 جنيه.



أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 2 فبراير

فيما سجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس مصر السويس إلى 580 جنيها، وجاء سعر طن جبس العامرية 650 جنيها.



أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2 فبراير

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 750 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 730 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت المصري 720 جنيه، وصل سعر طن أسمنت المخصوص 715 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 730 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 720 جنيهات.



أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 2 فبراير

حقق متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الثلاثاء 2 فبراير

جاء سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 765 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ740 جنيها، فيما حقق سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 765 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 760 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الثلاثاء 2 فبراير

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 600 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 635 جنيها.

