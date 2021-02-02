محافظ المنيا يشدد على سرعة الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل

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جاء ذلك خلال متابعة محافظ المنيا لأعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل، بمرافقة نائبيه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير.
واستمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية فى المرحلة الرابعة، موجها بالإسراع فى إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير، ومشددا على تلافى عدد من الملاحظات.
ووجه المحافظ، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع رئيس مدينة المنيا، لمراجعة الأعمال الجارى تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال، ومشدداً على إلتزام المقاول المسند إليه الأعمال بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، لافتا إلى أن معيار نجاح المشروعات التنموية هو مدى الإلتزام بالبرنامج والخطط الزمنية المحددة له.
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