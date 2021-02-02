محافظ المنيا يشدد على سرعة الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - شدد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة والاخيرة من تطوير كورنيش النيل، والالتزام بالخطة الزمنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والتى ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافتيريات، ودورات مياه عامة، وغيرها، ليصبح الكورنيش بمراحله الأربعة، متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.





جاء ذلك خلال متابعة محافظ المنيا لأعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل، بمرافقة نائبيه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير.

واستمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية فى المرحلة الرابعة، موجها بالإسراع فى إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير، ومشددا على تلافى عدد من الملاحظات.

ووجه المحافظ، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع رئيس مدينة المنيا، لمراجعة الأعمال الجارى تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال، ومشدداً على إلتزام المقاول المسند إليه الأعمال بسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال، لافتا إلى أن معيار نجاح المشروعات التنموية هو مدى الإلتزام بالبرنامج والخطط الزمنية المحددة له.

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