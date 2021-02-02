عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بحضور النائبة فيبى فوزى وكيلة المجلس، والمستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس.





وأبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن رئيس الهيئة يمثل قيمه وقامه فى تاريخه العسكرى، وما تعول الدولة عليه فى إدارة هيئة قناة السويس، وأن هذا المرفق الحيوى له فى نفوس كل المصريين عشق ومحبه واعتزاز. وقال رئيس مجلس الشيوخ: نتمى لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق واستكمال مسيرة الفريق مهاب مميش الذى كان له بطولات واسعه فى هذا المجال متمنيا له التوفيق، مشيرًا إلى أن المجلس جاهز تمامًا لكل الدعم والتعاون مع الهيئة. من جانبه، وجه رئيس هيئة قناة السويس تحية كل قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه.

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