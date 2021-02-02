صور.. وزير النقل يتابع أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة الذى تبلغ مساحته 23 كيلومتر مربع ويعتبر من أهم الموانئ فى حوض البحر الأحمر وشرق إفريقيا، تزامناً مع البدء فى تنفيذ القطار الكهربائى السريع "العين السخنة – الاسكندرية – العلمين الجديدة ".

رافق الوزير، الاستتشارى المصرى لمشروع تطوير الميناء ورؤساء 42 شركة مقاولات مصرية وطنية ستقوم بأعمال التنفيذ طبقاً للمخطط العام "12 شركة لتنفيذ أعمال الأرصفة والساحات الخلفية و30 شركة لأعمال الحفر والتكريك".

أكد الوزير خلال جولته على ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير التى تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / الإسكندرية / العلمين الجديدة) طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملاً، خصوصا وأن منظومة القطار الكهربائى السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقاً لمسار القطار.

وأضاف أن هذه الجولة تجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات القومية خصوصا مع الأهمية الكبرى لتعظيم وتطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط لزيادة الناتج القومى ورفع تصنيف الموانئ المصرية ضمن الموانئ على المستوى العالمى.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن هذا التعاون هو بداية جديدة لمشروع ضخم فى ميناء العين السخنة وبجهد مشترك مع وزارة النقل وبتنفيذ بأيادٍ مصرية وطنية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات للتنمية وتحويل ميناء العين السخنة إلى مركز لوجيستى إقليمى وإفريقى لخدمة حركة التجارة العالمية.