القابضة للرى والصرف: الإيرادات تتضاعف لأكثر من 10 مرات خلال 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف اجتماعا، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور المهندس محمود محمد الحسينى غلوش القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للرى والصرف، وذلك لبحث ميزانية الشركة عن العام المالى 2020 - 2021.





وتم خلال إجتماع الجمعية استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف باستثمارات تصل إلى حوالى 1.20 مليار جنيه ، ومن أبرزها "أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطى - أعمال النقل النهرى"، والتى تعد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حالياً ، وبما يخدم منظومة الرى على مستوى الجمهورية.



وقال وزير الرى إن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدرياً للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية ، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية، موضحاً أن قيمة إيرادات النشاط الجارى عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت تبلغ 70 مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من 10 مرات لتصل إلى 750 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020، ومن المنتظر أن تصل الى 950 مليون جنيه فى 30 يونيو 2021، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.



وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عاليه وبدون توقف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة فى الوقت ذاته على سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن.



جدير بالذكر أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذى مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما إنعكس إيجابيا على صافى الإرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.