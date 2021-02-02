الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرق ورعد ونشاط للرياح غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة من عدم الاستقرار تبدأ صباح يوم غدا الأربعاء علي غرب البلاد، حيث تكاثر للسحب المنخفضة يصاحبها سقوط امطار رعدية .

كما تتأثر سلاسل جبال البحر الاحمر بامتداد منخفض سطحي يجلب كتله هوائية جنوبية حارة ورطبة تعمل علي سقوط امطار غزيرة ورعدية.

وتستمر البلاد تحت تأثير المنخفض ثلاثة ايام حيث تتساقط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها ضربات البرق والرعد ، كما يوجد فرصة لتساقط حبات البرد، و تنشط الرياح علي اغلب الانحاء بالسواحل الشمالية و الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد و سيناء.

ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ،وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجة.