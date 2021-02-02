لنقل 4 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 45 رحلة جوية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الثلاثاء، 45 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 45 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات قرابة 4 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.