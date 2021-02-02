"مصر الخير": بروتوكول تعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية

فى إطار خطة الدولة لتطوير القرى وتوابعها وضمن استراتيجية الدولة 2030.. وقع اليوم الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء والصناعة الأسبق رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، وذلك لتطوير ورفع كفاءة 4 مدارس مجتمعية بالإضافة الى تشغيلهم بمحافظات: الفيوم - المنيا - أسيوط - وقنا، بصعيد مصر.

وأعرب الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال فعاليات توقيع البروتوكول عن سعادته بالتعاون بين مؤسسة "مصر الخير" والجمعية الخيرية الإسلامية لتطوير المدارس المجتمعية قائلا: إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير القرى وتوابعها وأيضا ضمن إستراتيجية الدولة 2030.

وأضاف الدكتور علي جمعة: إن المدارس المجتمعية أثبتت نجاحها ونسعى دائما إلى المزيد من التطوير وتحقيق النفع للبلاد والعباد، حيث استلمت المؤسسة من اليونيسيف عددا محدودا من المدارس المجتمعية أما الآن فقد وصلت إلى الألف مدرسة.

وتابع الدكتور على جمعة قائلا: الحمد لله المدارس المجتمعية تمثل إزالة حقيقية للأمية للقرى وتوابعها وهو ما يأتى ضمن خطة الدولة لتنمية وتطوير القرى وتوابعها، لافتا إلى أنه وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه تتحمل الجمعية الخيرية الإسلامية 80 % من التكلفة و"مصر الخير" 20% بالإضافة إلى خبرتها فى هذا العمل النافع للبلاد والعباد.

من جانبه أعرب الدكتور على الصعيدى، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في تطوير المدارس المجتمعية وقال إن الجمعية والتي يعود تاريخ إنشاءها الي عام 1892 أقامت العديد من المدارس في القاهرة ومختلف المحافظات لأن التعليم هو أساس تنمية الإنسان وتطويره على كل المستويات.

وأشار الصعيدى إلى أن بروتوكول التعاون يشمل رفع كفاءة وتطوير 4 مدارس مجتمعية في أربع محافظات بالصعيد، لافتا إلى تطلع الجمعية الخيرية الإسلامية للتوسع في التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في مجالات التعليم خاصة المدارس المجتمعية والتى تعبر عن أهداف الجمعية في توفير فرص تعليمية متميزة للأطفال في المناطق الريفية والفقيرة والتى تحتاج الى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى من أجل تنميتهم وإكسابهم مهارات تعليمية وأيضا مهارات حرفية تأهلهم لدخول سوق العمل وتحقيق دخل مناسب يوفر لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم ولمجتمعهم داخل القرية والحي للوصول الى تنمية شاملة.

وأضاف الدكتور الصعيدى أن الجمعية الخيرية الإسلامية تبحث حاليا سبل التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في مجال الصحة لما للمؤسسة من باع كبير في مجال تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا ولأن الجمعية الخيرية الإسلامية تهتم بالعمل في المجال الصحي، لافتا إلى أن الجمعية من أوائل الجمعيات التي اهتمت ببناء المستشفيات لتقديم خدمات صحية للفئات المحتاجة، حيث أقامت مستشفي الجمعية الخيرية الإسلامية والمعروفة باسم "مستشفى العجوزة" وتقوم بتقديم الخدمات الصحية سواء في مقر الجمعية أو في مناطق أخرى وفي القريب العاجل سيكون الإعلان عن أوجه التعاون بين الجمعية ومؤسسة "مصر الخير" لخدمة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.

ومن جانبها قالت نهاد مجدي، مسئولة المدارس المجتمعية بمؤسسة مصر الخير، إن البروتوكول يمثل تقديم دعم من الجمعية الخيرية الإسلامية لأربع مدارس مجتمعية بالصعيد بما يشمل رفع كفاءة المباني وعمل تطوير إنشائي وتجهيزات بالإضافة إلى توفير الزى المدرسي للأطفال وتوفير الأدوات والتجهيزات الخاصة بالأنشطة وأيضا توفير التنمية المهنية للمعلمات علي أن تقوم مؤسسة "مصر الخير" بالتنفيذ والمشاركة في جزء من الأنشطة.

واوضحت مجدي أن المدارس الأربعة بيانها كالتالي: مدرسة أحمد جوهر، بقرية بني علي بمركز بني مزار محافظة المنيا وتخدم 25 طالبا وطالبة ،ومدرسة نزلة باقور بمركز ابو تيج محافظة أسيوط وتخدم 36 طالبا وطالبة، ومدرسة الأزهري بقرية سيلا بمدينة الفيوم وتخدم 35 طالبة، ومدرسة أحمد موسي بقرية ابومناع بحري بمركز دشنا محافظة قنا وتخدم 30 طالبة.

وأكدت مسئولة المدارس المجتمعية بمصر الخير أن المؤسسة تهدف الي الارتقاء بالمستوي العلمي للأطفال المتسربين من التعليم في مختلف المناطق المحرومة لهم والمساهمة في إنشاء منظومة تعليمية متطورة تبني جيل مبتكر مبدع منتج منافس، مشيرة إلى تطلع مؤسسة "مصر الخير" إلى تقديم المزيد من هذه الفرص للمستفيدين بدعم من التبرعات التى تتلقاها المؤسسة والجمعيات الخيرية ومن الشركات والمؤسسات والافراد ومختلف الجهات في المجتمع للمساهمة في توفير فرص تعليمية متميزة لكثير من المستحقين الذين تحول ظروفهم المادية دون تحقيق حلمهم في تعليم متميز يستحقونه و"مصر الخير" تساعدهم في تحقيق هذا الحلم المشروع.

