انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس دافئ ورياح معتدلة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 فبراير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تشهد البلاد اليوم طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة ليلًا، وذكرت الهيئة أن الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة، حيث تشهد البلاد اليوم وفقًا لتوقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 فبراير، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بامتداد المرتفع الجوي على سطح الأرض والذي جاء بالتزامن مع وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 فبراير

توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد المدن والمحافظات المصرية الطقس التالي:

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا مع هبوب الرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية والغربية للبلاد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا مع هبوب الرياح معتدلة.

جنوب سيناء: من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا مع هبوب الرياح معتدلة.

شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد، أن تشهد الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط الآتي:

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل بين المتر والمتر ونصف جنوبية غربية البحر الأحمر خفيف إلى معتدل بين المتر والمتر ونصف جنوبية غربية

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 26 15 الإسكندرية 25 14 شبين الكوم 26 14 مطروح 23 14 السلوم 21 13 السويس 26 13 نخل 26 05 شرم الشيخ 27 18 المنيا 26 09 أسيوط 27 09 الأقصر 28 10 أسوان 29 10

بيان الأرصاد