قبل دخولها العمليات..حورية فرغلي: "مش عارفة هموت ولا هعيش"

تصدرت الفنانة حورية فرغلي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تزمنًا مع دخولها لإجراء عملية جراحية خطيرة بالأنف، حيث سافرت إلى الولايات المتحدة الامريكية لإجراء تلك العملية التي تعد أملها الوحيد كي تعود إلى حياتها الطبيعية بعدما اختفت عن الأضواء السينمائية بسبب حالتها الصحية التي تدهورت وكذلك نفسيتها التي تأثرت بشكل كبير.

أعربت حورية فرغلي، عن خوفها الشديد من العملية، قائلة: "أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تانى ولا لأ، خصوصاً أننى أجريت إحدى العمليات الجراحية فى لندن منذ عامين، وقلبى توقف لمدة 4 دقائق ، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجددًا".

تستغرق العملية الجراحية ما يقرب من 9 ساعات كاملة، حيث يستقطع الطبيب بعض "العظام" من القفص الصدرى لحورية فرغلى، ليزرعها في أنفها، خاصة أنها تعانى من عدم وجود عظام في الأنف، نظرًا لخضوعهًا لعدة عمليات جراحية الفترة الماضية، ولم يتم شفاؤها تمامًا.

وتابعت: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وأضافت: "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة اننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين".

غابت "فرغلي" فترة طويلة بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها منها سقوطها من على الحصان والذي تسبب في كسر أنفها، إلا أنها عادت إلى العالم الدرامي بمسلسل ساحرة الجنوب الذي حقق نجاحًا باهرًا.