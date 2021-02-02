ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة الزمالك اليوم

يدخل فريق الزمالك اليوم الثلاثاء مباراته امام فريق عزل الحلة ضمن منافسات الجولة الـ 11 في الدوري والممتاز، ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري الممتاز، وتوسيع الفارق مع منافسه الأهلي والذي يغيب عن الجولتين القادمتين.

ويغيب الأهلي لمشاركته في مونديال الأندية، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين، وبفارق نقطتين عن الاهلي صاحب المركز الثاني.

وفي حال تحقيق الزمالك الفوز اليوم على المحلة سيزيد الفارق بينه وبين المارد الأحمر إلى خمس نقاط.

ويحتل فريق الزمالك صداراة الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حيث يأمل في حصد الثلاث نقاط في ظل غياب المارد الأحمر والتربع علي عرش صدارة الدوري، بينما يحتل غريمه التقليدي الأهلي المركز الثاني برصيد 21 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق، ويحتل فريق لمصري البورسعيدي المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من أصل 9مباريات خاضها الفريق.

ويملك فريق بيراميدز 15 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق ويحتل المركز الخامس،ويحتل فريق سيراميكا كيلوبتر المركز السادس برصيد 14 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها الفريق .

بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 13 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق،ونادي مصر المقاصة يمتلك في رصيدة 13 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق ،ويحتل المركز الثامن.

يحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 19 نقطة من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق،بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 10 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من أصل 10 مواجهات خاضها الفريق ،ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 ويمتلك في رصيده 9 نقاط من أصل 9 مواجهات للفريق.

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 13 في ترتيب الدوري برصيد 8 من أصل 8 مباريات خاضها الفريق ،بينما فريق البنك الأهلي يحتل المركز الـ 14 برصيد 8 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 15 في ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من اصل 9 مواجهات خاضها الفريق، ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ 16 برصيد 8 نقاط من أصل 6 مواجهات خاضها الفريق.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز ال17 في الدوري برصيد 7 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها الفريق،ويحتل فريق الإنتاج الحربي أخر الدوري برصيد 5 نقاط فقط من أصل 9 مباريات خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري تقام اليوم مباريات اليوم في الدوري الممتاز في الجولة الـ 11:

أسوان – سيراميكا كليوباترا 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports HD 1

الجونة – الإنتاج الحربي 14:30 مصر، 15:30 السعودية ON Time Sports HD 2

غزل المحلة – الزمالك 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD 1

المصري – البنك الأهلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports HD 2 .

