هجوم شرس على أحمد مكي بسبب مسلسل الاختيار 2

احتل الفنان أحمد مكي الصدارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك جراء انتشار صور له من كواليس مسلسل الاختيار الجزء الثاني، لتشهد الساعات الماضية حالة من التخبط لدى عناصر الجماعة الإرهابية.

أحمد مكي في الاختيار 2

ظهر مكي ظهر في الصور الجديدة وهو يرتدي ملابس الشرطة عليها واقي الصدر المضاد للرصاص أمام أحد سيارات الشرطة، في مشهد من المفترض أنه لفض اعتصام رابعة المسلح، وظهر مكي بشكل يبدو عليه القوة والهيبة حتى أن الجميع شبهوه بـ "فانديزل العرب".

لاقى الفنان أحمد مكي هجومًا واسعًا من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشكل غير مبرر لتبدأ الأكاذيب الغير منطقية تطار أحمد مكي.

أكاذيب الجماعات الارهابية

طارد الكثير الفنان أحمد مكي، ليلقبوه بغير المصري مشيرين إلى أن أصوله الجزائرية على الرغم من أن مكي مصري الجنسية ومقيم في مصر منذ بداية حياته وعاشق للوطن، وهو ما يتحدث عنه كل المقربين منه ولم يفكر للحظة للخروج من مصر في وقت الأزمات الإنتاجية، بالرغم من وجود عروض عربية كثيرة له لكنه فضل البقاء في بلده التي شهدت على نجاحه، فضلًا عن جمهوره الذي سانده منذ بداية رحلته.



فضل مكي، أن يلتزم الصمت ليثير غضت تلك الجماعات التي لايزال مسلسل الاختيار يؤلمها، حيث تنوعت التعليقات الإرهابية المليئة بالسب والاتهام والأكاذيب، لكن تحول هذا النقد إلى سيل من الإشادة والمساندة لمكي من قبل جمهور أحمد مكي عبر منصات السوشيال ميديا، ليحتل هاشتاج #مكي_بيحب_مصر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا ودعما ومساندة وجعل الكثير يتحدثون عن انتظارهم للعمل الذي يكشف "مظلومية" الجماعة الإرهابية بشأن اعتصامهم المسلح بتأكيد بعض كوادرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار الجزء الثاني من بطولة كريم عبد العزيز، احمد مكي، وهادي الجيار، ومحمد فراج، واياد نصار، وأحمد داش، وأسماء أبو اليزيد، وانجي المقدم، ومحمد علاء، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وباقة لامعة من نجوم الفن، تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.

