بالصور.. رئيس الشيوخ يلتقي رئيس هيئة قناة السويس ويؤكد : نتمني استكمال مسيرة مميش

ألتقي رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع بحضور النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ.



رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

وأبدى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدًا على أن رئيس الهيئة يمثل قيمه وقامة فى التاريخ العسكري، وما تعول الدولة المصرية عليه فى إدارة هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المفرق الحيوي الذي له في نفوس كل المصريين عشق ومحبه واعتزاز.

وقال رئيس مجلس الشيوخ:" نتمنى لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق واستكمال مسيرة الفريق مميش الذي كان له بطولات واسعه فى هذا المجال متمنيا له التوفيق، مشيرا إلى أننا جاهزين تماما لكل الدعم والتعاون للهيئة من قبل مجلس الشيوخ.



من جانبه وجه رئيس هيئة قناة السويس، تحية كافة قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه.



تأتى تلك الزيارة فى ضوء تقديم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والذى حالفه التوفيق فى الفوز برئاسة مجلس الشيوخ.

واستقبل رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عددًا من المهنئين خلال الفترة الماضية، مثل سفراء دولة أوكرانيا وبنجلاديش، ونقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان.