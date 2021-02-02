انخفاض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 فبراير

سادت حالة من الاستقرار في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، وشهدت بعض النواع انخفاض في الأسعار مثل البطاطس، وارجع حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن سبب الانخفاض زيادة محصول البطاطس مما تسبب في زيادة الإنتاج.

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وأكد نجيب في تصريحات صحفية ان انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة، أمر خطير، لأن المزارع الذي خسر بسبب انخفاض الأسعار، سيعزف عن زراعة المحصول العام القادم، وبالتالي سيحدث عجز في السلعة.

وأكد ان عدم توفر معلومات وعدم التنسيق بين المزارعين بشأن ما يحتاج إليه السوق، كان سبب في زيادة الإنتاج، مطالبًا وزارة الزراعة والمسئولين التنسيق مع المزارعين حتى لا يحدث زيادة في سلعة وانخفاض في توافر سلعة أخرى.

دوت الخليج تنشر أسعار الخضار والفاكهة وفق أخر تحديث نشره موقع سوق العبور للجملة

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2 فبراير

تراوح سعر الطماطم من جنيه لـ 1.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، وجاء سعر البصل من 3 إلى 5 جنيه.

وبلغ سعر الكوسة من 1.75 إلى 4.25، وسعر الجزر من 1.5 إلى 2.5، ووصل سعر الفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي والعروس الأسود من 1.25 إلى 3.75، أما الباذنجان الأبيض تراوح من 1.75 إلى 4 جنيه.

وجاء سعر الفلفل الرومي البلدي من 4 جنيه إلى 4 جنيه، وسجل الفلفل الرومي الصوب 4 جنيه، والفلفل الحامي تراوح من 2 جنيه إلى 4 جنيه، والفلفل الحامي الصوب سجل 3 جنيه، بينما تراوح الفلفل الألوان من 10 إلى 14 جنيه.

وسجلت الملوخية من 2 إلى 4 جنيه، وجاء سعر الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5، أما البسلة تراوح سعرها من 3 جنيه لـ 5جنيه، والسبانخ من 3 جنيه إلى 4 جنيه، والقلقاس من 3.5 إلى 6.5.

ووصل سعر الثوم من 15 جنيه غلى 25 جنيه، وسعر البطاطا تراوح من 1.5 لـ 3 جنيه.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 2 فبراير

جاء سعر البرتقال البلدي من 2.5 لـ 4.5، والبرتقال السكري من 3 جنيه لـ 4.5، والبرتقال أبو سرة من 3 جنيه لـ 5 جنيه، وتراوح سعر اليوسفي من 2.5 لـ 5 جنيه.

وجاء سعر الليمون الحلو من 5 جنيه لـ 8 جنيه ، والليمون البلدي من 4 جنيه لـ 14 جنيه.

وسجل التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 لـ 17، والتفاح السوري اللبناني من 12 إلى 14.

وجاء سعر الموز البلدي من 5 جنيه لـ 7 جنيه، بينما وصل سعر العنب المستورد 20 جنيه، والبلح الرملي تراوح سعره من 6 لـ 9 جنيه.