وزير الأوقاف: بيع 600 ألف نسخة من مفاهيم يجب أن تصحح

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيع أكثر من 600 ألف نسخة من كتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة، موضحًا أن من يدعى أن الشعب أصبح عازفًا عن القراءة مخطئ.





وأكد مختار جمعة أن الكتاب يستهدف تصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة فى فقه السيرة والسنة، ويؤكد أن الحرب فى الإسلام كانت لرد العدوان ودفع الاعتداء، وأن الإسلام لم يكن تواقًا أبدًا لسفك الدماء، إنما كان نموذجًا فى حقنها وحرمتها. وأكد وزير الأوقاف أنه لا يمكن مواجهة التشدد والتطرف إلا بمواجهة مخاطر التسيب بنفس قوة التشدد والتطرف. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى "مصر تنطلق 2018-2020".

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