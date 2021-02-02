بالأرقام.. وزير الأوقاف: افتتحنا 847 مسجدا فى 5 أشهر وهو رقم غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالى ما تم افتتاحه من مساجد فى الـ 5 الأشهر الأخيرة، بلغ 847 مسجدًا، موضحًا أن هذا الرقم غير مسبوق فى تاريخ مصر أو فى أى دولة فى العالم، سواء كانت إحلال أو تجديد أو صيانة.





وأشار وزير الأوقاف، خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، إلى "أن هناك 200 مسجد من إنشاء الوزارة والباقى من الجهود الذاتية للمواطنين الذين نوجه لهم الشكر من تحت قبة البرلمان"، موضحا أنه عندما تولى الوزارة كان عدد المساجد المغلقة وتحتاج إلى صيانة أكثر من 3000 مسجد، وكانت تحتاج نحو 4 مليارات جنيه بسبب خطورتها على المصلين، ولو تركت كانت تحتاج الآن نحو 8 مليارات جنيه. وكشف وزير الأوقاف إن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده من المساجد بلغ 3823 مسجدًا منذ تولى الوزارة بتكلفة تصل 3.3 مليار جنيه من موارد الوزارة، بينما بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على المساجد بعد إضافة الجهود الذاتية فى 6 سنوات نحو 6 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).

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