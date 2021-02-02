جمعة: 1.2 مليار جنيه نفقات سنوية منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء "مصر تنطلق 2018-2020".

وكشف مختار جمعة أنه قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى كان إجمالى ما يتقاضاه الأمام يبلغ 1.288 جنيهًا قبل الاستقطاعات، وما يتقاضه فى يده يبلغ 860 جنيها، والآن يبلغ مرتب أقل إمام نحو 4.075 جنيها بزيادة 216 %، ولو حاصل على دكتوراة فإن مرتبه يصل إلى 5 آلاف جنيه.

وأوضح أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2.788 جنيهًا، وبعض الأئمة زادت رواتبهم 3.990 جنيها.