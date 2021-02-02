335 مليون جنيه لتطوير كهرباء بنى سويف فى 6 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنها نفذت أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، حيث أضيفت 7 موزعات جديدة، ونفذت 196 محولا جديدا، وأضيفت قدرة 129.5م.ف.أ ، بالإضافة إلى 161 كشكا معدنيا، وتركيب 1768 عامود جهد متوسط و2495 عامود جهد منخفض.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 279.5 كم كابلات و166.7 كم موصلات، وتنفيذ أعمال توسع وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 8.2 كم كابلات و 946.5 كم موصلات.

وفى إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 117 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالى تكلفة 85 مليون جنيه بطول 85 كم.

وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من أهم مشاكل العملاء، تم تركيب 190 ألف عداد مسبق الدفع و4000 عداد ذكى، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة، بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وأشار البيان إلى أن تطوير الخدمات المقدمة من الشركة أدى إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق، وضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات.

وشدد على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.