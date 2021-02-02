وزير الأوقاف: تشجيع الأئمة على الدكتوراه بالتسجيل مع 19 جامعة 

جدة - نرمين السيد - قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف لتدريب الآئمة تتميز بمستوى عال من الجودة ويتم تحويل كل الخطط إلى برامج عملية للتنفيذ وتم التوقيع مع أكثر من 19 جامعة من أجل تشجيع الآئمة لتسجيل الدكتوراة فى مختلف العلوم، منها علم النفس والإجتماع واللغات وغيرها.





وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن وجود وفد مصرى من علماء الوزارة بالسودان حاليا بينهم 5 واعظات يعلمن السودانيات أصول الدين وتابع: لدينا دورا كبيرا جدا بالخارج، من خلال مبعوثين الوزارة فى معظم الدول الإفريقية ودول جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى ولدينا مراكز ثقافية تقوم بدورمهم .

وأوضح الوزير فى الجلسة العامة لمجلس النواب أن الإلحاد فى العالم العربى هو إلحاد موجه وممول على غرار التشدد، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتدريب وتثقيف كل الأئمة و"عملنا مطويات للأئمة ومن خلال الوسائل التكنولوجية".

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