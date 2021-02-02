بتوزيع الزهور داخل مطار القاهرة ..الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها

جدة - نرمين السيد - واصل قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث قام ضباط وضابطات قسم حقوق الإنسان بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع الزهور على المواطنين داخل صالات الوصول والسفر، وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.





وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية. يأتى هذا احتفالاً بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.

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