وزير الأوقاف: من مات دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن

جدة - نرمين السيد - تحدث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن خطة الوزارة بإصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة، لاسيما وأن مجال الخطابة كان محل شكوى بأنها تقليدية ومكرره، ليتناول عددا من الموضوعات التى تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها، ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل وتم إلقائها فى مساجد الجمهورية.





وعدَّد جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، عناوين الخطب الـ100 ومنها "أهمية التخطيط فى حياه الفرد والمجتمع من نظرة دينية، والحق مقابل الواجب، فضلا عن مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر"، مضيفا بقوله: "أكدنا خلالها أن كل من دخل بلدنا ضيفا كان أو سائحا أو مشاركا فى أعمال منتدى فقد أخذ عهد الله وأمانة بمجرد تأشيرة الدخول، إذًا يجب احترامه والوفاء بكل حقوقه وإكرامة، لنظهر الوجه الحضارى لديينا وحضارتنا، وكذا من سافر بتأشيرة لبلد أخرى فتعد كأنها عهد أمان عليه أيضا بوجوب احترام قوانين هذه البلد التى منحته التأشيرة".

وأضاف جمعة: "تم أيضا تناول الحديث عن الهجرة غير الشرعية فى خطب الجمعة، وقلنا إن حرمة الدول كالبيوت لا تدخلها بدون اذن السلطات الرسمية المخوله لها، فلا تدخلها عبر جماعة أو تهريب، فضلا عن الحديث عن القضية السكانية، وروح العمل الجماعى".

وأشار وزير الأوقاف إلى إصدار كتاب "ضلالات الإرهابيين وتفنيدها والرد عليها من واقع ما ينشروه"، فضلا عن كتاب "خطورة التكفير والفتوى بدون علم"، و"بناء الشخصية" إلى جانب كتاب هام جداً حول فلسفة الحرب والسلم والحكم، يفند أباطيل الجماعات المتطرفة.

ونوه محمد مختار جمعة بأنه تم إعادة كتابة السيرة النبوية الكاملة، لاسيما وأن بعض الجماعات حاولت توظيف السيرة لصالحها وركزت على جانب واحد حيث الغزوات، وكأنهم يردون إرسال رساله معينة، مضيفا: "أوضحنا الجانب العظيم للرسول، وأن لفظ غزوه لم يرد فى القرآن مرة واحدة، بل سميت "يوم"، والكتب القديمة وصفتها بأيام ملاقاه الرسول بأعداءه، وبينا أن الإسلام لم يكن قائم على الاعتداء بل كانت دفاعيه".

ونوه بإصدار الوزارة كتابين هامين فى عمق المواطنة، فضلا عن أول كتاب من نوعه يصدر بشأن حماية الكنائس فى الاسلام، مؤكدا أن من مات دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن.