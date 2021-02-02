سعفان: متابعة يومية للربط الإلكترونى بالقوى العاملة فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، بضرورة متابعة إنشاء قواعد البيانات لجميع أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهنى، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكترونى بديوان عام الوزارة، بحيث يتسنى رقابة ومتابعة العمل بشكل لحظى.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، لبحث آليات تطوير العمل ومتابعة الربط الإلكترونى لجميع تخصصات الوزارة. وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أهمية تعظيم الدور الرقابى للإدارات المركزية على مثيلاتها فى المديريات، طبقا للقرار الوزارى الصادر بهذا الشأن، والذى يلزم الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة بالإشراف الفنى الكامل على الإدارات النظيرة بالمديريات. وشدد "سعفان" على أهمية المتابعة اليومية لعمل المديريات من خلال تلك القواعد وتحليل بياناتها لتحويلها إلى نتائج ومعلومات تسهم فى وضع الخطط الملائمة لتطوير العمل فى كل المجالات، مما يتيح آلية لمتابعة جميع أعمال المديريات، وتحديد أوجه النقص والمعوقات للعمل على حلها. وكلف الوزير رؤساء الإدارات المركزية بتقديم تقرير أوائل شهر مارس بنتائج متابعة كل إدارة على حدا، وموقف كل المديريات فى جميع الملفات، للارتقاء بمنظومة العمل، فضلا عن العمل بشكل متناغم.

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