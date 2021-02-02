وزيرة الصحة: 64 ألف زيارة لمرضى العزل المنزلى فى يناير الماضى

جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، موقف فيروس كورونا فى مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا.





ولفتت وزيرة الصحة إلى أن حملات التثقيف الصحى والتوعية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى فى مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابى فى انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التى تتحرك يوميا خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما إنعكس على الحفاظ على المؤشر الإقتصادى والقوى البشرية.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات فى ظل جائحة كورونا، إذ أكدت توافر الأكسجين فى جميع المستشفيات حاليا، بالإضافة إلى مخزون احتياطى، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة وجميع المصنعين، الذين أسهموا بجهودهم فى حل هذه المشكلة.

كما تطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاح لعلاج مرض فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم الحصول على 50 ألف جرعة من شركة استرازينيكا يوم 31 يناير 2021، كما عرضت موقف التطعيم باللقاح للعاملين فى القطاع الصحى ضمن الأولوية الأولى لتلقى اللقاحات.

وعرضت الوزيرة أيضا موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلى، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ 17 ألف حالة، وتوزيع 604 أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلى.