جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات، واللاتى لديهن طفلان بحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا لهم.





والإنفوجراف التالى يوضح شروط الحصول على 100 جنيه للأطفال الجدد ببطاقة التموين. وأكدت وزارة التضامن أن البرنامج استهدف فى عام 2019 - 2020 نحو 41 ألف أم بتكلفة بلغت 56.68 مليون جنيه بتمويل من برنامج الأغذية العالمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. شروط الحصول على 100 جنيه للأطفال الجدد ببطاقة التموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.