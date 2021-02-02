وزير الأوقاف أمام النواب: سعينا في نشر الخطاب الديني الهادف إلى البناء...

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن استراتيجية الوزارة ارتكزت على قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الثلاثاء للاستماع لبياني وزيري الأوقاف، والتجارة والصناعة نيفين جامع عن أدائهما خلال الفترة من 2018 - 2020.
وقال جمعة، إن الوزارة سعت من خلال هذه الاستراتيجية إلى العمل على مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة من واقع دراسة الكتب التي يروجونها والتي تعد مصدرا لتكوين الإرهاب.
وأوضح أن الوزارة قامت بالرد على هذه الكتب بكتب تفند كتب الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الكتب كانت واضحة في ترسيخ مبدأ التعايش السلمي ونشر السلام والفكر المستنير.
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