نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تغييرات إدارية بوزارة السياحة والآثار".. مراقبون: تميل لصالح السياحيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير السياحة والآثار قرارين وزاريين، الأول بتكلف أحمد نبيل بدلًا من سماح عامر، بالإشراف على إدارة المتابعة بمكتب الوزير إلى جانب عمله كمعاون الوزير لشئون الطيران والترويج، وندب السيدة هِلن الطنطاوي أخصائي سياحي أول أ عضو المكتب الفني بمكتب الوزير بدلًا من أحمد صالح، للقيام بمهام وأعمال مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية للوزير.

وأوضح بيان وزارة السياحة والآثار أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين الكفاءات الشابة بها والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية بما يساهم في النهوض بمنظومة العمل داخل الوزارة.

وبمتابعة البيانات الصادرة عن الوزارة فهاتين القيادتين ليستا الوحدتين اللتين تم تغييرهما خلال الفترة الماضية، أو خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أطلق بعض موظفو وزارة الآثار أن ما يتم هو عملية استبدال للعناصر الأثرية بأخرى تنتمي لقطاع السياحة، ووصف مراقبون أن هذا قد يأتي تحت بند تدعيم العمل السياحي خلال الفترة القادمة.

وقالت مصادر من داخل وزارة السياحة والآثار إن الوزير قام بتغييرات جذرية في مكتبه والإدارات التي تقوم بتسيير العمل في وزارته منذ سنوات، حيث قام بتغيير مدير إدارة المتابعة، وإدارة السكرتارية كما أوضح البيان، وكذلك إدارة المراسم، وإدارة المكتب الفني للوزير، ومدير تطوير المواقع الاثرية، وكذا مدير العرض المتحفي، كما قام بندب سامية سامي التي تعمل بقطاع السياحة منذ عام 91 للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار هذا إلى جانب منصبها كرئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، وننتظر بيان من الوزارة يوضح كافة أسماء المسؤولون الجدد عن تسيير العمل في وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة.

وحول من أعلنت عنهم الوزارة في بيانها الأخير، فإن أحمد نبيل، حصل على بكالوريوس الإرشاد السياحي من كليه السياحة والفنادق جامعة حلوان بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف وحصل على درجة الماجستير في إدارة السياحة والتراث الحضاري في مجال التسويق السياحي من جامعة السوربون بباريس عام ٢٠١٤ ثم حصل على دبلوم إدارة وتسويق السياحة من طوكيو عام ٢٠١٧ فضلا عن حصوله على العديد من الدورات التدريبية، عمل بالقطاع السياحي الخاص في بداية حياته العملية ثم التحق بالعمل بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم التحق بالدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من برنامج التأهيل الرئاسي، مما عزز من اختياره معاونا لوزير السياحة عام ٢٠١٧.

أما هِلن الطنطاوي فهي حاصلة على ليسانس الآداب في اللغة الإسبانية بتقدير جيد جدا من كلية الآداب جامعة القاهرة، وماجستير في "الإدارة العليا لسياسة واستراتيجية الوجهات السياحية" من جامعة كتالونيا ببرشلونة، إسبانيا بتقدير ممتاز، تم تعيينها بالوزارة ضمن دفعة أوائل الخريجين 2001 حيث عملت بالإدارة العامة للعلاقات الدولية بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية كمدير قسم الأميركتين ثم مدير قسم المنظمات الدولية، كما شاركت في العديد من اجتماعات المنظمات الدولية، وتلقت العديد من الدورات التدريبية في مصر والخارج.