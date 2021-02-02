الدكتورة غادة والي تهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - المستشار الدكتور حنفي جبالي: تولى الدكتور غادة والى هذا المنصب الأممي الرفيع، يعكس حجم مصر بين دول العالم ومكانة المرأة المصرية عالمياً.

وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة: رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للبرلمان المصري اقدم مجلس تشريعي في افريقيا والعالم العربي اثراء للحياة التشريعية .

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة في فينا، بحضور وكيلي المجل المستشاراحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين، كما رافق الدكتورة غادة والى، كرستينا البرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إيهاب المنباوى الخبير في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما حضر اللقاء السيد المستشاراحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

في مستهل اللقاء تقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التهاني المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب المصري ، أقدم مجلس تشريعي في افريقيا والعالم العربي، مؤكدة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة قانونية ووطنية كبرى وله اسهامات وطنية عديدة، معتبرة أن وجوده على رأس مجلس النواب إثراء للحياة التشريعية المصرية، كما أعربت والى عن امنياتها لسيادته بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرقابي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ومن جانبه تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة غادة والى على التهنئة الكريمة، مؤكداً أن حصول الدكتورة غادة والى على هذا المنصب الأممي الرفيع المستوى، يعكس المكانة العالية لمصر بين دول العالم ومكانة المرأة المصرية عالمياً، كما أنه سيضيف الكثير الى رصيد الدبلوماسية المصرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مجلس النواب المصري والمنظمة الأممية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة والفساد.