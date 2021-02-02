نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرةً يسير اليوم 191 رحلة جوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تسيير 191 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية، تقل على متنها 19545راكبا.

وأكد المطار، أنه من المنتظر أن يغادر المطار 95 رحلة جوية تقل على متنها 9878 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت إنجمينا لاجوس أبوجا بغداد بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى أربيل دوالا.



فى حين يستقبل مطار القاهرة 96 رحلة على متنها 9667 راكبا، قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها تورنتو فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى بيروت أثينا أربيل مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا بغداد الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.



وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.



ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

