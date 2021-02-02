إمام السيدة نفيسة: الصوفية صمام الأمان ضد التطرف والإرهاب

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أحمد جودة - القاهرة - قال الشيخ الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) إن التصوف مبني على العلم والعمل والعبادة، وهذا المنهج القائم على التربية والتزكية وأنها صمام الأمان ضد التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين خلال زيارتهم على رأس قافلة دعوية إلى السودان إلى نقاء المذهب الصوفي القائم على العلم والعمل والأخلاق، مضيفا أن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رسم لأمته منهجا وسطيا في الدين والدنيا فعن سيدنا عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَا صَابرًا: مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ شَاكرًا ولَا صَابِرًا "، فوجب على المسلم أن ينظر في الدين لأهل التقى فيزداد منهم، وينظر في أمر الدنيا إلى أهل الفاقة فتعظم نعمة الله في عينيه.