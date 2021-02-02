الكمال لله وحده...وزير الأوقاف أمام النواب:" رجعنا المساجد من مختطفيها"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ملفات الوقف والخطاب الديني وخدمة المجتمع من أهم الملفات التى سيستعرضها أمام النواب بجلسة اليوم، وذلك فى بداية حديثه بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي للاستماع لبيان وزير الأوقاف.
وزير الأوقاف بمجلس النواب
وقال وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،:" أتيت للمجلس للاستفادة من النواب بإما اتمام المسار الذى تتبعه الوزارة أو اعادة تصحيحيها "، مشيرا إلي أنه أنه لا يمكن لبشر ان يدعى الكمال فى كل شئ، فالكمال لله وحده ، ونسعي ان نبذل الجهد فى الامانة التى نتحملها .
وقال أن وزارته قامت بجهود لتطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف متابعا:" سعينا لاستعادة المساجد من مختطفيها و تصويب مسار الخطاب الديني و تبني الفكر الوسطي المستنير و تفعيل مبدأ التعددية وقبول الاخر و المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد و تفنيد اباطيل المتطرفين كانت في مقدمة أولويات الوزارة .
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وقال وزير الأوقاف أن الوزارة قامت بتنقية كتب التراث و كانت ضمن الأولوية في التأليف و الترجمة و أضاف صدر ما يزيد عن 180 مؤلف و ترجمة 100 خطبة في قضايا الساعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية و أضاف " حرمة الدول كحرمة البيوت ولا يجوز الدخول بدون اذن سلطات الدولة "
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