وفد من الامم المتحدة برئاسة غادة والي يلتقي رئيس مجلس النواب

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، اليوم، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والمدير العام للأمم المتحدة في فينا، بحضور وكيلي المجلس المستشار احمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين. كما رافق الدكتورة غادة والى، كرستينا البرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيهاب المنباوى، الخبير في مجال العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

فى مستهل اللقاء تقدمت الدكتورة غادة والى بخالص التهاني للمستشارالدكتور حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب المصري ، أقدم مجلس تشريعي في افريقيا والعالم العربي، مؤكدة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة قانونية ووطنية كبرى وله اسهامات وطنية عديدة، معتبرة أن وجوده على رأس مجلس النواب إثراء للحياة التشريعية المصرية، كما أعربت والى عن امنياتها لسيادته بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله الرقابي والتشريعي بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ومن جانبه تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة غادة والى على التهنئة الكريمة، مؤكداً أن حصول الدكتورة غادة والى على هذا المنصب الأممي الرفيع المستوى، يعكس المكانة العالية لمصر بين دول العالم ومكانة المرأة المصرية عالمياً، كما أنه سيضيف الكثير الى رصيد الدبلوماسية المصرية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مجلس النواب المصري والمنظمة الأممية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المُنظمة والفساد.

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