فيديو..وزير الأوقاف:تشريعات البرلمان استكمال لما أنزل الله من قواعد عامة بالإسلام..وأعدنا كتابة السيرة النبوية

قال د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة عملت علي إصدار عدة كتب بشأن إعادة كتابة السيرة النبوية الشريفية، بعد أن عملت الجماعات الإرهابية علي استخدامها لصالح أفكارها التكفيرية، حيث قام برفع كتاب له أمام النواب بعنوان:" ضلالات الإرهابيين وتفنيدها".

وزير الأوقاف بمجلس النواب

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لاستعراض بيان الحكومة بشأن وزارة الأوقاف، مؤكدا علي أن الجماعات المتطرفة عملت علي توجيه السنة النبوية لصالحها ولصالح أفكارها التكفيرية، ومن ثم تم العمل علي إعادة كتابتها لإظهار أفضل ما بها لصالح المسلمين وتم طباعتها من جديد.

رئيس مجلس النواب ووزير الأوقاف

ولفت وزير الأوقاف إلي أن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم كلمة غزوة بالسيرة النبوية، من أجل دفع الشباب للحرب والتدمير، رغم أن كلمة غزوة لم تذكر فى القرآن الكريم ولا مرة، وأيضا جميع الحروب في الإسلام كانت حروب دفاعية، وليست عدائية وهجومية، مشيرا إلي أنهم كانوا أيضا يتحدثون بأن الدول لا تحكم بما أنزل الله وهو أمر غريب حيث الإسلام وضع القواعد والمقاصد العامة أما التفاصيل فى القوانين الوضعية وهو ما يقوم به مجلس النواب والهيئات القضائية من تشريع قوانين في ضوء القواعد العامة، وهو أمر شرعي لا تتم مصالح العباد والبلاد إلا به"

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