من الدار للنار.. الظهور الأول لمصطفى محمد مع جالطة سراي اليوم

تشهد مباراة اليوم بين جالطة سراي وباشاك شهير الظهور الأول لمصطفي محمد بعد إنتقال اللاعب للأخير خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

ويستضيف جالطة سراي المحترف ضمن صفوفة مصطفي محمد لاعب الزمالك السابق، إسطنبول باشاك شهير، اليوم، الثلاثاء، ضمن مواجهات الجلة ال23 من الدوري التركي، علي ملعب إسطنبول باشاك شهير.

ويأمل مصطفي محمد في الظهور الأول بقميص جالطة سراي، في مباراة اليوم، الثلاثاء، بعد أن أنضم اللاعب رسميا لصفوف الفريق التركي علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

موعد مباراة جالطة سراي في الدوري التركي

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء، علي ملعب إسطنبول باشاك، ولن تذيع أي قناة عربية المباراة علي الهواء مباشرة، ولكن يمكن للمشاهدين العربى متابعة المباراة عبر قناتي بي إن سبورت 1 التركية، وبي إن سبورت 2 الفرنسية.

ويدخل جالطة سراي مباراة اليوم، وعينه علي الفوز وإقتناص الثلاث نقاط، مستغلا عامل الأرض والجمهور، حيث يفصله عن بشكتاش التركي وصيف الدوري نقطتين فقط، ويفصل الفريق التركي 3 نقاط عن المتصدر فنربخشة متصدر ترتيب الدوري التركي برصيد 45 نقطة يليه صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

سجل مهاجمي الفريق التركي 43 هدفا في دفاعات الفرق الأخرى، بينما تلقت شباك جالطة سراي 16 هدفا ضمن منافسات الدوري التركي.

بينما يدخل باشاك شهير المباراة أملا في الخروج من مؤخرة الدوري والذهاب للمنطقة الدافئة في جدول الترتيب.

ويحتل باشاك شهير المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 24 نقطة، ويأمل في تحقيق الإنتصار والدخول لمنطقة الوسط .

ماذا ينتظر مصطفى محمد في جالطة سراي؟ منافسة شرسة وحلم الأبطال!

وأعلن جالطة سراي التعاقد مع مصطفي محمد لاعب فريق القلعة البيضاء، علي سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بقيمة مليون ونصف المليون دولار، مع أحقية الشراء بقيمة 4 مليون دولار يدفعها النادي التركي في حال رغبته ضم اللاعب بشكل نهائي.

وأكدت صحيفة " fanatik " التركية، إنه من المتوقع ضم مصطفى محمد لقائمة الفريق، على أن يتم الدفع به خلال الشوط الثانى، نظرا لما يمتلكه اللاعب من قدرات بدنية وذهنية تؤهله للمشاركة مع الفريق، كونه كان يشارك مع الزمالك منذ أيام وجاهز من الناحية البدنية .

وأكد أحمد يحيي وكيل اللاعب، دخول اللاعب ضمن القائمة المشاركة في مباراة اليوم، ويرتدي اللاعب القميص رقم 31.