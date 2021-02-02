حلمي طولان لـ دوت الخليج:"اتمني فوز المارد الأحمر علي الدحيل القطري "

أكد حلمي طولان المدرب الفني لإنبي ونجم الزمالك السابق ،انه يتمني فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري في المباراة التي تجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:" أتمني فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري فهو نادي كبيرة ومشرف لمصر وانا كمصري ارغب في في إنتصار المارد الأحمر" .

وتابع حديثه عن توقعاته للمباراة، قائلاً:أنا لا احب التوقعات وكرة القدم لا يوجد فيها توقعات ولا نعلم ماذا سيحدث أثناء المباراة ،ولكن أتمني فوز الفريق بالطبع فهو إسم مشرف في كل مكان.

والجدير بالذكر أن يستعد المارد الأحمر لأولي مباراته أمام فريق الدحيل القطري الخميس المقبل ،بينما يأمل الفريق في الفوز في أولي مباراته التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من أصل 9 مواجهات خاضها الفريق،بينما يحتل فريق الدحيل القطري المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري برصيد 28 من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

وكانت اخر مواجهات فريق النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشارك حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى جزء من مران المارد الأحمر ليقترب من التواجد أمام الدحيل القطري يوم الخميس القادم فى كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد سافر يوم الجمعة الماضي إلي قطر ولاقي استقبال جماهيري من المصريين المتواجدين فى قطر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويسعي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على تحقيق إنجاز فى المونديال، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف نوفمبر الماضي وصعد لكأس العالم للأندية.

شارك الأهلي فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية من قبل أعوام 2005/2006/2008/2012/13 ، والإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريكا،حيث يأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة و إسعاد جماهير القلعة الحمراء ،والتي تنتظر من الفريق تقديم الكثير.

