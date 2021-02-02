جنش يكشف عن علاقة متوترة مع أبوجبل "فيديو"

جنش وأبوجبل.أرشيفية

كشف محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشكل غير مباشر عن أجواء متوترة تسود بينه وبين حارس الزمالك الأول محمد أبوجبل. وفي أكثر من تصريح أدلاه جنش في لقاءه مساء أمس ببرنامج اللعيب الذي يقدمه مهيب عبدالهادي، ظهر أن علاقة جنش بأبوجبل ليست في أفضل حال، خاصة عندما صرح بأن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي هو حارس مصر الأول. وقال الجنش خلال اللقاء: "محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، لأنه ثبت على مستواه لفترة كبيرة لما يقرب من العام". وتابع: "لا أريد أن أكون كاذبا، فمحمد أبوجبل حارس جيد، لكن على المدى الكبير فالشناوي أفضل بسبب ثبات المستوى، ولا يجب أن أضيع حق الشناوي بسبب زمالتي لأبوجبل في الزمالك".

وبسؤاله عن علاقته بمحمد أبوجبل، قال: "علاقتي معه علاقة ملعب". واستدراك نفسه سريعا، وقال: "يمكن هذا بسبب عدم خروجي كثير من المنزل، فأنا أغلب الوقت لا أذهب لأي مكان، واقصتر على وجودي بالبيت أو ذهاب لبيت شيكابالا". وعن تألق أبوجبل في الفترة الأخير، قال: "أن هذا طبيعي في ظل وجودك بنادي الزمالك، لكن الأهم هو الثبات على المستوى". وتابع: "أنا لم أتحصل على فرصتي في الفترة الاخيرة، لكن ليس هناك ما يجعلني أن أترك الزمالك، بالرغم من أنني تلقيت العديد من العروض، وعبدالحليم علي يشهد على ذلك". تلك التصريحات أثارت جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، خاصةً وأنها تكشف عن توتر العلاقة بين حراس مرمى نادي الزمالك.

مباراة الزمالك اليوم

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا مساء اليوم على فريق غزل المحلة، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا مساء اليوم على فريق غزل المحلة، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021. واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو على القائمة التي سيخوض بها مباراة اليوم، والتي ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالسلام، ياسين مرعي، حازم إمام، عبدالله جمعة، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، اشرف بنشرقي. خط الهجوم: أسامة فيصل، سيف فاروق جعفر.

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