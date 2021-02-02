الأهلي في خطر قبل مواجهة الدحيل.. والسبب!

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها دولة قطر، يوم الخميس الرابعة من الشهر الجاري، حيث يخشي عشاق القلعة الحمراء من حدوث أزمة داخل الفريق تُعيق اللاعبين عن مشوارهم داخل البطولة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمة.

وهناك مخاوف لدي عشاق الشياطين الحمر في الشكل الفني، وخاصة في عدة مراكز حساسة داخل أرضية الميدان، وذلك عقب إعلان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قائمة الفريق مساء أمس.

يأتي التخوف الأول من مركز حراسة المرمى، حيث يتربع محمد الشناوي على عرين مرمي الأهلي، ولكن تخوف الجماهير في حالة إصابة اللاعب، وخاصة أن البدلائل المتاحين لا يرتقوا بمستوي الشناوي، فالحارس علي لطفي الذي قدم إداء غير مرضي كلما شارك رفقة المارد الأحمر، وبشأن مصطفي شوبير الحارس الثالث، فهو لايمتلك الخبرات الفنية التي تجعله يحرس عرين الأهلي في هذ المناسبات القوية.

أما عن التخوف الثاني هو مركز صانع الألعاب الذي يعتمد فيه مدرب الأهلي على لاعب واحد فقط وهو محمد قفشة، الذي يقدم مستويات قوية في ظل غياب كافة البدائل لمحمد مجدي قفشة، حيث يعاني وليد سليمان من إصابة في العضلة الخلفية، بينما خضع ناصر ماهر إلى عملية جراحية في الكتف، ويغيب الثنائي عن قائمة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، الأمر الذي يقلق جماهير المارد الأحمر في حالة إصابة اللاعب .

ومن جانبه يقوم موسيماني خلال تدريبات الأهلي اليومية في توظيف بعض لاعبي الخط الهجومي في مركز صانع الألعاب، خلال تدريبات الأهلي الجماعية في قطر.

وكانت بعثة النادي الأهلي، تحركت في تمام الساعة السابعة والربع من مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة إلى ملعب الجامعة، لخوض المران الثالث للفريق استعدادًا لمواجهة الدحيل الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، حيث خاض الأهلي مرانه اليوم الاثنين في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة.

كانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية اليوم داخل مقر إقامتها، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث في البطولة، والتتويج بالميدالية البرونزية.