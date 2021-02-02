«bein sports» تعلن عن مفأجاة سارة بشأن مباراة الأهلي والدحيل

أعلنت قنوات بي إن سبورت القطرية، صاحب حقوق نقل مباريات كأس العالن للأندية، نقل مباراة الأهلي والدحيل في المباراة الإفتتاحية لكأس العالم للأندية، عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة علي النايل سات.

وكشفت بي ان سبورت عبر الموقع الرسمي للشبكة، جدول بث المباريات، التي جاء من ضمنها مباراة الأهلي والدحيل.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

وتبث قناة BeiN sports HD 1 الاستديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس القادم، علي أن تبث نفس القناة BeiN sports HD 1 بالإضافة للقناة المفتوحة علي النايل سات، أحداث اللقاء في تمام السابعة مساء.

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وتستطيع إستقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 12765 أو 11054، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل الاستقطاب: أفقي، ، ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

ويواجه الأهلي الدحيل القطري في تمام السابعة من مساء يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.