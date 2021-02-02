وزير الأوقاف:افتتحنا نحو 890مسجد جديد..وحققنا أرباح مليار ونص من الهيئة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد في الـ 5 الأشهر الأخيرة، بلغ 847 مسجدًا، موضحًا أن هذا الرقم رقم غير مسبوق في تاريخ مصر أو في أي دولة في العالم، سواء كانت إحلال وتجديد وصيانة.

وزير الأوقاف بمجلس النواب

وأشار وزير الأوقاف أنه منها 200 مسجد من إنشاء الوزارة والباقي من الجهود الذاتية للمواطنين الشعب المصري الذين نوجه لهم الشكر من تحت قبة البرلمان.

وأوضح أنه عند تولي الوزارة كان عدد المساجد المغلقة وتحتاج إلي صيانة أكثر من 3000 مسجد كانت تحتاج نحو 4 مليارات جنيه بسبب خطورتها علي المصلين، ولو تركت كانت تحتاج الآن نحو 8 مليارات جنيه.

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وكشف وزير الأوقاف إن إجمالي ما تم إحلالها وتجديده من المساجد بلغ 3823 مسجدًا منذ تولي الوزارة بتكلفة تصل 3.3 مليار جنيه من موارد الوزارة، بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه علي المساجد بعد إضافة الجهود الذاتية في 6سنوات بلغ نحو 6 مليارات جنيه.

ولفت إلي أن رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، حققت هيئة الأوقاف أرباح قدرت بنحو مليار و 540 مليون جنيه، في حين أن الارباح كانت تقدر في 2013 حيث تولي الوزارة تبلغ 90 مليون جنيه خلال العام الواحد، مشيرا إلي إنه من المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الجاري مليار و800 مليون، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلي 2.5 مليار جنية بحد أدني، الأمر الذي يمكن من تحسين أحوال الائمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفي سياق متصل، اشار وزير الأوقاف إلي اطلس أوقاف مصر الذي جاء في 92 مجلد، يتضمن الوقف ورقم الحجة، واسم الواقف ومساحته، وما طرأ عليه ، مضيفاً : وقال أحد كبار الاعلامين قالي هل نحن في مصر ولا اليابان. واضاف الوزير قائلاً: لدينا حضارة عظيمة ولا توجد دولة في العالم تملك من الرصيد الانساني والخيري مثل مصر