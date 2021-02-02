وزير الأوقاف: رغم كورونا حققنا أرباحا تصل لمليار و540 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه رغم جائحة فيروس كورونا، حققت هيئة الأوقاف أرباحًا قدرت بنحو مليار و540 مليون جنيه، فى حين أن الأرباح كانت تقدر فى 2013، وقت أن تولى الوزارة تبلغ 90 مليون جنيه خلال العام الواحد.





وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه من المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الجارى مليار و800 مليون جنيع، وسط مستهدف خلال العام الجديد ليرتفع إلى 2.5 مليار جنية بحد أدنى، الأمر الذى يمكن من تحسين أحوال الأئمة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية. وفى سياق متصل، أشار وزير الأوقاف إلى أطلس أوقاف مصر الذى جاء فى 92 مجلدًا، يتضمن الوقف ورقم الحجة، واسم الواقف ومساحته، وما طرأ عليه، مضيفًا: "أحد كبار الإعلامين قال لى هل نحن فى مصر ولا اليابان؟". وأضاف الوزير قائلاً: لدينا حضارة عظيمة ولا توجد دولة فى العالم تملك من الرصيد الإنسانى والخيرى مثل مصر، منوهًا بأن خطة الوزارة بتوحيد زى الأئمة، ليظهر الإمام بالشكل اللائق للهيئة، وكل ذلك من الموارد الذاتية.

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