جدة - نرمين السيد - عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع خطة الحكومة التشريعية الذى تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب فى بداية فصله التشريعى الجديد، والتى لم ينته منها المجلس خلال فصله التشريعى المنقضى.





وتضمن عرض الوزير دراسة من ثلاثة محاور.. يشمل المحور الأول مشروعات القوانين التى يرتبط بعضها بالبعض الآخر، بشكل يلزم النظر فيها معاً للوقوف على معالجة تشريعية موحدة. أما المحور الثانى فخاص باستعراض الموقف النهائى لمشروعات القوانين الأخرى المتبقية بمجلس النواب، بهدف ترتيبها بحسب أولويات الحكومة بشأن تلك المشروعات، منها المشروعات الوارد فى شأنها توجيهات رئاسية والمتعلقة بالمصالح القومية، لتصبح نواة لخطة الحكومة التشريعية بالفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب. المحور الثالث، خاص بخطة الحكومة التشريعية المستقبلية بخلاف مشروعات القوانين المحالة بالفعل إلى مجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع الخطة التشريعية للحكومة أمام مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.