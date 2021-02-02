الحكومة: تشكيل لجان لإدارة مشروعات حضارية على غرار «الأسمرات وبشاير الخير»

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل 3 لجان لإدارة الملف على النحو التالى:
لجنة عليا لإدارة مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
لجنة رئيسية لإدارة المشروع برئاسة المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
لجنة تقنين أوضاع التعامل مع ملكيات الأراضى برئاسة اللواء أ.ح. مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وفى هذا الشأن، تم عقد اجتماع موسع بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 للجنة الرئيسية المشكلة برئاسة السيد المهندس المدير التنفيذى للصندوق وبحضور "رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سكرتيرى عموم محافظات "القاهرة، القليوبية، دمياط، السويس، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، قنا، المنيا، سوهاج، الفيوم، الأقصر"، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ممثلى مكتب رئيس مجلس الوزراء".
وجاء الاجتماع لمراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى وتوفير كل الخدمات اللازمة للمعيشة وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه.
كما تشرف اللجنة على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمنى، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر والتسكين والتظلمات بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.
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