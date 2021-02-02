صور.. محافظ الإسكندرية لأهالى برج العرب: مكتبى مفتوح لكم فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - واستمع محافظ الإسكندرية خلال جولته فى ميدان برج العرب القديم بعد تطويره، اليوم الثلاثاء، إلى مطالب وشكاوى المواطنين، قائلا: "أنا معكم دائما ومكتبى مفتوح لكم فى أى وقت لاستقبال أى شكوى أو مطلب".
ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار فى رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب سواء الرئيسية أو الفرعية، بالتزامن مع أعمال التطوير الذى ستشهدها القرى والنجوع.
كان المحافظ أطلق أمس إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات جنيه.
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