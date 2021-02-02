نائب الغلابة يطالب وزير الأوقاف بعودة الكتاتيب

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، المعروف بـ"نائب الغلابة" إننا نحتاج إلى تدعيم وزارة الأوقاف لدور الدعاة، وأن تهتم بأحوالهم المادية والمعنوية خاصة أن هناك إعلاما مضللا ينشر المفاسد والفتن.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالي، ويحضرها وزير الأوقاف مختار جمعة. وطالب الشيشينى بعودة الكتاتيب أسوة بالأزهر الشريف، لأنها تعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم، لها دور هام للغاية فى المجتمع حاليا. واستطرد: أتمنى أن يكون وزير الأوقاف قد دوًن وكتب ما أوردته، وأن نرى مردوده فى الشارع.

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