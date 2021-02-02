صور.. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدا أمله فى أن تشهد مزيدا من التطور فى المرحلة المقبلة على كل الأصعدة خصوصا البرلمانية.



من جانبه توجه سفير كوريا الجنوبية بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ وسلمه رسالة خطية من رئيس برلمان بلاده يدعوه فيها لزيارة كوريا الجنوبية لتدعيم أوصر الصداقة وتدعيم المصالح المشتركة تشريعياً واقتصاديا.

وفى نهاية الزيارة، أهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع المجلس للسفير الكورى جنوبى، والذى أهدى بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريما له.



حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.