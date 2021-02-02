رئيس الشيوخ يناقش تطوير العلاقات البرلمانية مع كوريا الجنوبية 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم /الثلاثاء/ هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة. ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالزيارة، التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين. من جانبه توجه سفير كوريا الجنوبية بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، كما سلمه رسالة خطية من رئيس برلمان بلاده يدعوه فيها لزيارة كوريا الجنوبية لتدعيم أوصر الصداقة وتدعيم المصالح المشتركة تشريعياً واقتصادياً. وفى نهاية الزيارة.. أهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق درع المجلس للسفير الكورى الجنوبى، والذى أهدى بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له. حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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