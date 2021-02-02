نائب بالشيوخ: تطوير الريف المصرى نقلة نوعية فى تاريخ التنمية

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب الدكتور محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى يعد أول مشروع شامل لتطوير القرى تتبناه الدولة منذ عقود، مضيفا أنه يستهدف تحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات على أرض مصر.





وأكد صلاح فى بيان اليوم الثلاثاء، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف تنمية 1.500 قرية فى 51 مركزا على مستوى الجمهورية والتى يعيش فيها 56% من السكان باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه بمتوسط استثمارات 3 مليارات جنيه لكل مركز، وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لتلك القرى، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، وتعمل على تطوير البنية التحتية من شبكات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتحسين شبكة مياه الشرب، بجانب بناء وتطوير الوحدات الطبية والبيطرية، والمستشفيات العامة، والمدارس، وعمل بعض المشروعات الخدمية التى ستساعد على زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين بتلك القرى.

وذكر النائب، أن توجيه الرئيس السيسى، بضرورة الاعتماد على المكون المحلى فى تنفيذ هذه المبادرة يعد تشجيعا ودعما للصناعة الوطنية، لافتا إلى أن محافظة البحيرة التى أنتمى إليها، شهدت نجاح فى المرحلة الأولى بعدد 8 قرى بمراكز "أبو المطامير ووادى النطرون وبدر"، وتم إدارج 6 مراكز بها 42 قرية رئيسية وأكثر من 3.845 تابعا للقرى ضمن المرحلة الثانية، وسأسعى جاهدا لإدراج مراكز "الرحمانية والمحمودية ورشيد" ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى.